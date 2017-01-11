Новосибирцы застряли в непривычной пробке из-за снега на обочине дороги

​Пробки 11 января в утренний час пик на новосибирских дорогах достигли 8 баллов — большие заторы образовались на Большевистской, Станиславского и Выборной.





«Неочищенная дорога на ул. Выборной стала причиной небывалых пробок. Начало третьего рабочего дня нового года для жителей этого района начинается с битвы за выезд с Выборной. Движение автотранспорта с 7 до 10 полностью парализовано», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ возмущенная жительница.







По данным сервиса Яндекс.Пробки в 8:30 на движение по ул. Выборной было затруднено в обе стороны, скорость потока машин на улице была не больше 3–5 км/ч.















Традиционная пробка образовалась на ул. Большевистской: уже с 7:30 сервис Яндекс.Пробки сообщил о заторе от Бугринского до Коммунального моста в 4,2 км.











Плотное движение на ул. Станционной, с 7:45 на магистрали в сторону «Толмачёво» образовалась пробка в 6 баллов. Серьезный затор возник на въезде на Димитровский мост: пробки на ул. Станиславского, Широкой, Троллейной, Ватутина и пл. Труда. Пробка и на въезде на Октябрьский мост: машины по Немировича-Данченко, Блюхера и пр. Карла Маркса едут не быстрее 3–5 км/ч.











При этом сервис Яндекс.Пробки отмечает, что непривычно легко проехать можно сейчас по Каменской и Ипподромской. «По направлению к горбольнице на магистрали всего 0 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — сообщает Яндекс.





Вчера, 10 января, утром сложнее всего было проехать по Большевистской и Богдана Хмельницкого.

