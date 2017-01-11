​Выход со станции Сеятель закрыли на неделю после пожара 

Турникетный комплекс на железнодорожной станции Сеятель, которым активно пользовались жители новосибирского Академгородка — пассажиры электричек, перестал работать после пожара.





«На неделю примерно закрыли. По техническим причинам», — пояснили контролеры корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который оказался на станции около 19:10 10 декабря.



Турникетный комплекс позволял выйти на ул. Героев труда или к виадуку до остановки «Клиника Мешалкина». Также там стоял терминал для самостоятельной покупки билетов. Сейчас комплекс закрыт, а со стороны платформы еще и огорожен лентой. Прибывшие на электричке в вечерний час пик новосибирцы были озадачены закрытым выходом и не сразу пошли к зданию вокзала. Особо отчаянные, по наблюдениям корреспондента, дошли до конца платформы и попытались перелезть через забор.



Утром 10 декабря в турникетном комплексе работали пожарные. Огонь был локализован в 9:02, открытое горение ликвидировано в 9:05, сообщили в ГУ МЧС по НСО. НГС.НОВОСТИ позвонили в пресс-службу ЗСЖД с вопросом, что именно случилось на станции, но комментария пока не получили.

