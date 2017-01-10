​Водитель ВАЗа против «скорой», очереди на красивую дату в загс и другие главные новости

Дайджест главных событий 10 января по версии НГС.







• Звездой дня стал водитель ВАЗа, который вечером обнаружил во дворе карету «скорой помощи» на парковочном месте, которое всегда считал своим. Выгнать врачей с насиженного места не получилось, и он попросту перегородил им путь своим авто, а сам ушел домой. В итоге врачи не могли выехать на новый вызов целый час.







• Новосибирцы признались, из-за чего у них пропадает желание идти на работу. В списке причин оказались низкая зарплата, непонимание между отделами компании, соцсети и даже погода.







• В городе началась очередная числовая лихорадка. Уже сегодня молодожены занимают очередь на «счастливую» дату регистрации в загсе, хотя этот заветный день будет еще только летом.







• Главным происшествием дня стала травма маленького мальчика в ледовом городке на набережной. Ребенок сломал ногу — руководство парка готово компенсировать лечение (если будет доказана вина компании), а следователи уже начали проверку городка.