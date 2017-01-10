​Спасатели забили тревогу из-за морозов до –36 градусов

Новосибирское МЧС предупредило жителей региона о суровых морозах, которых синоптики ждут до конца января.







«Синоптики прогнозируют, что во второй и третьей декадах января в Новосибирской области ожидаются колебания температуры воздуха ночью от –28 градусов до –36 градусов», — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.







Так как в НСО на смену теплой погоде пришли холода, спасатели напомнили новосибирцам, что аномальные морозы и случаи обморожения сейчас фиксируются и в других частях России. В МЧС напомнили, из-за чего можно замерзнуть на улице.







«Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение. Часто получению обморожения сопутствует нахождение человека в нетрезвом состоянии», — говорят спасатели.







Резкое похолодание случилось в Новосибирской области уже сегодня — до –23 ...–28 градусов.