Из Новосибирска вывезли почти столько же снега, сколько за всю прошлую зиму

​Дорожники отчитались об уборке улиц Новосибирска и вывозе снега: сегодня днем город чистили 230 машин.





«В дневную смену 10 января на улично-дорожной сети работало 235 единиц уборочной техники. В ночную смену выйдет 317 единиц, в том числе 98 привлеченных самосвалов», — рассказали в департаменте транспорта и благоустроительного комплекса мэрии.







Сегодня ночью будут убирать и вывозить снег с ул. Мичурина, Писарева, Фрунзе, Ипподромской, Вокзальной магистрали, Челюскинцев, Дачной, Дуси Ковальчук, Волочаевской, пр. Дзержинского, Кирова, Титова, пр. Карла Маркса, Бугринского моста, Морского проспекта, пр. Академика Лаврентьева и других дорог.







«На время очистки улиц от снега водителям необходимо освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории и не оставлять автомобили вдоль дорог», — напомнили в департаменте.







Вчера, 9 января, глава департамента транспорта Сергей Райхман рассказал, что с начала зимы дорожники вывезли из города 1 млн 460 тыс. куб. м снега. «Для сравнения: прошлый год у нас вышел 1 млн 600 тыс. куб. м. Еще неделя — и норма прошлогодней зимы будет перекрыта», — заявил Райхман.







В новогодние праздники дороги города убирали по 300 машин в смену, всего за эти дни вывезли 172, 7 тыс. куб. м снега. Также в Новосибирске заработала вторая снегоплавильная станция: обе машины «съедают» 15 тыс. куб. м снега в сутки.

