Продавцы несуществующей обуви попытались обмануть страховую на 200 миллионов

​​В понедельник, 9 января, в Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор двум бизнесменам, которые инсценировали кражу обуви со склада ради страховки в 200 млн руб.





Свою вину предприниматели Николай Хиджакадзе и Максим Павлов не признали: в суде они утверждали, что украденная партия обуви существовала на самом деле.







«Сторона защиты также представила документы, касающиеся поставки [обуви] директору ООО "Оникс" Павлову от компании "ВЗВ" из Москвы. По моему ходатайству суд направил запросы, и руководитель указанной компании ответила, что никаких договоров с Павловым не заключалось, поставка в его адрес обуви не производилась и никакой расчет, соответственно, не велся. Были получены сведения из налоговой инспекции, что номера контрольно-кассовых машин, указанные в представленных кассовых чеках, за этой компанией не зарегистрированы. Также был допрошен специалист, который указал, что эти кассовые чеки имеют признаки подделки», — рассказала прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Лариса Орлова.







Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ со ссылкой на версию следствия, в 2013 году два жителя Томска — Николай Хиджакадзе и Максим Павлов — обманули одну из новосибирских страховых компаний. Они предоставили фальшивые документы и застраховали несуществующую партию обуви на 200 млн руб.





На арендованном складе для хранения обуви в Ленинском районе Новосибирска они поставили пустые картонные коробки, а потом вывезли их, разыграв кражу.





После этого Хиджакадзе обратился в полицию, и следователи возбудили уголовное дело о краже. Затем через своего представителя томич потребовал от страховой компании выплатить ему 200 млн руб. за украденную обувь. Однако страховщики заподозрили его в инсценировке кражи и отказали в страховой выплате.







Как отметила гособвинитель Лариса Орлова, после этого Николаю Хиджакадзе все-таки удалось добиться частичной выплаты страховки через Арбитражный суд. По решению арбитража со счета страховой компании «БИН Страхование» списали 600 тыс. руб., больше денег на счете не было. Но позже апелляционный суд это решение отменил.



Центральный районный суд Новосибирска признал мужчин виновными по ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования), а Николая Хиджакадзе еще и по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Хиджакадзе получил 2,5 года, а его деловой партнер — 2 года колонии общего режима.







«Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, состояние здоровья подсудимых и частичное возмещение ущерба», — пояснила гособвинитель.







Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.