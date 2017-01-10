​Молодожены и их гости разбирают красивые люстры в загсе на сувениры

Посетители Дворца бракосочетаний, который открылся после реконструкции в 2015 году, снимают украшения с люстр и лепят на стулья жевательную резинку.











«Заходя во дворец, они говорят: "Что можно взять у вас на память?". В итоге висюльки, которые на люстрах, почти все разобраны на память. Жвачки много на стульях, а стулья эксклюзивные. Да, дворец востребован, там больше всего браков заключается, но граждане не относятся бережно к имуществу», — посетовала сегодня на встрече с журналистами начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко.







Также она пожаловалась, что в 2016 году работники Дворца бракосочетаний обнаружили на территории несколько сломанных деревьев. «Сама выезжала, видела, как там фотографируются по 30–40 человек, а замечание сделаешь — сразу агрессия», — отметила Дядченко.







По ее словам, проводить никаких ремонтов и реконструкций пока не требуется, но начальник управления просит посетителей дворца не безобразничать. «В конце концов туда не только молодожены приходят, а бабушки с дедушками золотую свадьбу отметить. А потом, может, их внуки придут», — рассуждает Людмила Дядченко.