​Новосибирцы сдали небывалое количество крови

Новосибирские больницы получили за январские каникулы неожиданно много крови от доноров — врачи видят причину в обострившемся чувстве социальной ответственности у горожан.


Новосибирцы сдали небывалое количество крови


Всего с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года новосибирские больницы получили 750 доз компонентов крови, т.е. 375 л крови от доноров — «это небывалые цифры», сообщили в Новосибирском центре крови. Так, за прошлогодние январские каникулы больницы приняли 325 л.


«4 и 5 января 2017 года навсегда войдут в историю региональной службы крови как дни небывалой “праздничной” активности новосибирских доноров. За два первых рабочих дня нового года в Новосибирский клинический центр крови пришли более 200 человек», — порадовались в центре. В новогодние каникулы потребность медицинских учреждений в донорской крови остается высокой, отметили врачи центра.


Особенно острой была потребность в тромбоцитах — самых короткоживущих компонентах крови. По словам главного врача НКЦК Константина Хальзова, за 4 и 5 января удалось заготовить и передать в больницы города и области 55 «свежих» терапевтических доз тромбоконцентрата для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.


В эти два дня около 90 л крови пополнили хранилище центра крови. Врачи центра говорят, что были лишь единичные случаи, когда пришлось отказать желающим сдать кровь из-за «погрешностей в диете», что тоже не характерно для праздничных дней и может считаться рекордом.


«Лично мне кажется, что у нас заметно растет в обществе чувство социальной ответственности. А новогодние каникулы — это время, когда люди подводят итоги ушедшего года, вспоминают о близких и родных, а через заботу о близких приходят к пониманию о необходимости заботиться и о других, не близких людях. Это такой "моральный вклад" в настоящее и будущее, доброе начало нового года, нового этапа», — отметила менеджер центра крови по связям с общественностью Тамара Мамонтова.


Ранее студенты новосибирских вузов отдали почти 600 л крови во время масштабной донорской акции «Наш дар во имя жизни!».

Мария Морсина
Фото Wavebreakmedia (Essentials/iStock)

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