Новосибирцы начали занимать очередь в загс на красивую летнюю дату

Женихи и невесты устроили ажиотаж вокруг очередной красивой даты — 07.07.2017 — желание пожениться именно в этот день некоторые изъявляют с конца прошлого года.







Людмила Дядченко, начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области, призналась, что не понимает популярности красивых дат.







«Я возмущена. Я не знаю, откуда это пошло. В 2016 году такого ажиотажа не было, а впервые он появился 08.08.2008. Тут конец года, начало нового года — все звонки, все сайты наши забиты вопросами, как попасть на эту дату для регистрации брака», — рассказала Дядченко на встрече с журналистами в пресс-центре ГТРК.







По ее словам, будущие молодожены уверены, что красивая дата — залог хорошего брака.





«Пишут: "Я был два раза женат, не хочу разводиться еще раз. Как можно попасть на эту дату"».





Да так же, как на любую другую. Через органы загс, через МФЦ подать заявление. Но я вам расскажу про 08.08. Только во Дворце бракосочетания было зарегистрировано 90 пар вместо обычных 25. Вы представляете, что вообще происходило на рынке свадебных услуг. Кафе, машин не хватало, а цены взлетели. Я уже молчу про работников загс, которые должны улыбаться всем парам весь день одинаково. А еще каждая пара хотела обсыпаться цветами и привести родственников — от младенцев до стариков», — сетует Людмила Дядченко.







Она отмечает, что специально поинтересовалась статистикой разводов пар, женившихся 08.08.2008, и узнала, что почти каждый третий брак распался.





«Все было в нервозности. Но я хочу сказать, что никакая дата, никакие экстрасенсы не помогут паре, если нет любви и уважения», — резюмирует начальник управления.

