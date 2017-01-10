​Над «Чистой Слободой» поднялся большой столб дыма

Днем 10 января в Ленинском районе Новосибирска над мкрн «Чистая Слобода» поднялся огромный серый столб дыма.







Фотографию пожара прислал в редакцию читатель.







«Есть активная заявка в Ленинском районе на ул. Порт-Артурская», — рассказали в пресс-службе МЧС по НСО.







По информации ведомства, заявка поступила в 15:25 — после этого пожарные отправились тушить частный дом. На момент публикации открытого горения уже не было, спасатели еще работали на месте.







После публикации очевидец прислал в редакцию видео пожара. «Порт-Артурская, 52 — горит дом. Ориентировочно в нем должна находиться пожилая женщина», — отметил мужчина.











