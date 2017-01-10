Появился календарь с 10 главными для Новосибирска датами в 2017 году

Появился календарь с 10 главными для Новосибирска датами в 2017 году (фото)

Работники областной научной библиотеки и госархива Новосибирской области выпустили «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2017 год.


В него вошли самые интересные события начавшегося года, которые стоит отметить новосибирцам.


Как пояснили в отделе краеведения Новосибирской государственной областной научной библиотеки, в 2017 году «Календарю» исполняется 50 лет, с 1967 года вышло уже 30 выпусков. Каждый раз авторы включают в сборник тексты о самых значительных событиях из истории региона, а особое внимание уделяют биографиям выдающихся людей, имена которых связаны с Новосибирском и областью.


В создании очередного выпуска «Календаря» принимали участие историки, писатели, педагоги, работники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного производства, науки, медицины, искусства, спорта и других сферах. Чтобы собрать материалы для «Календаря», его авторам понадобился целый год. 


Например, авторы сборника напоминают о том, что в 2017 году отмечается:


80 лет Новосибирской области


28 сентября 1937 года вышло постановление ЦИК СССР «О разделении Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край». К Новосибирской области власти отнесли 58 районов (из 113 районов Западно-Сибирского края) и Нарымский округ с 8 районами. Таким образом регион в тот момент включал в себя территории современных Новосибирской, Кемеровской и Томской областей.


120 лет железнодорожному мосту через Обь


5 апреля 1897 года строители сдали в эксплуатацию железнодорожный мост через Обь у села Кривощеково, который был построен в небывало короткий срок — менее чем за 4 года. «В работах по непосредственному возведению моста участвовало свыше 330 человек: 110 каменотесов, 40 плотников, 120 мастеровых и рабочих других профессий. <…> Численность сезонных рабочих, приходивших летом на временные заработки вместе с основным населением быстрорастущего поселка, составляла внушительную цифру — 12 тыс. человек», — говорится в «Календаре».


Этот мост стал первым мостом в истории Новосибирска – Новониколаевска и прослужил почти 100 лет. В 1990-х годах сооружение реконструировали, а для сохранения памяти о первостроителях один из пролетов моста установили на набережной Оби в парке «Городское начало».


Появился календарь с 10 главными для Новосибирска датами в 2017 году (фото)


70 лет Новосибирскому зоопарку


Днем рождения Новосибирского зоопарка считается 29 августа 1947 года. Именно этим числом датировано решение Новосибирского облисполкома об основании зоопарка. Первое время зоопарк размещался в центре города (на ул. Гоголя) на территории в 0,84 га, а его коллекция насчитывала 34 вида млекопитающих и 20 видов птиц. 


«Общее состояние зоопарка было неудовлетворительным: холодные помещения, недостаточность освещения. Тем не менее посещаемость зоопарка была очень высокой», — говорится в «Календаре».


Решение о строительстве нового зоопарка в Заельцовском районе власти принимали много раз, но реально строительные работы начались только в 1985 году, а для посетителей новый зоопарк открыл свои двери спустя 8 лет. До 1999 года в городе работало два зоопарка, и только лишь в 2005 году со старой территории переехали последние животные и работники администрации.


60 лет Новосибирскому НИИ патологии кровообращения


В 1957 году в Новосибирске по распоряжению властей появился Институт экспериментальной биологии и медицины Сибирского отделения Академии наук СССР.  Спустя 10 лет его переименовали в Новосибирский НИИ патологии кровообращения. Кардиохирургическая клиника НИИ стала центром изучения физиологии и болезней сердца. 


Со дня основания и до 1990 года институт возглавлял академик, доктор медицинских наук Евгений Мешалкин, имя которого теперь носит этот научно-исследовательский институт.


120 лет Западно-Сибирскому речному пароходству


В 1897 году группа именитых российских купцов обратилась к министру финансов с просьбой учредить сообщество на паях «Товарищество Западно-Сибирскаго пароходства и торговли». Власти одобрили это ходатайство, и 17 декабря появилось товарищество. Его уставной капитал составлял 3 млн руб. Объединение занималось грузопассажирскими перевозками по рекам Западной Сибири, у купцов были свои пароходы, баржи, парусные суда, склады и пристани.


После национализации торгового флота в 1918 году эти суда перешли в ведение Сибирского округа путей сообщения. В 1993 году государственное предприятие — Западно-Сибирское речное пароходство — преобразовалось в акционерное общество, которое работает до сих пор.


Появился календарь с 10 главными для Новосибирска датами в 2017 году (фото)


40 лет Дворцу культуры железнодорожников


4 ноября 1977 года торжественно открылось новое здание Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ) на ул. Челюскинцев. Построенное по типовому проекту Дворца культуры с залом на 1200 мест строение удачно вписалось в городской пейзаж. На тот момент это был 4-й по счету Дворец культуры в Новосибирске.


60 лет новосибирскому телевидению


Первую программу новосибирского телецентра владельцы телеприемников увидели 7 августа 1957 года. О начале телевизионной эпохи возвестила первый диктор студии Л.Т. Луцко. Вместе с ней в этот день работали редактор Б.Ф. Иванников, ассистент режиссера Н.К. Видякина, звукорежиссер А.А. Чувакин, телеоператор М.М. Мазур, видеоинженер В.Г. Распутин, техник М.И. Чубукина и первый руководитель студии Г.И. Казарновский.


60 лет аэропорту «Толмачёво»


Предшественником аэропорта «Толмачёво» был военный аэродром с двумя бетонными взлётно-посадочными полосами в военном городке при станции Обь. В годы Великой Отечественной войны на этом аэродроме делали промежуточные посадки истребители из США и бомбардировщики, сделанные в Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ и Иркутске. 


В 1951–1957 годах на территории аэродрома построили новую взлетно-посадочную полосу длиной 2100 м. А 12 июля 1957 года реактивный самолет Ту-104 выполнил первый пассажирский рейс «Новосибирск – Москва» с промежуточной посадкой в Свердловске. Именно эта дата и считается днем рождения аэропорта «Толмачёво». 


Начиная с 1972 года пассажиропоток новосибирского аэропорта превышает 1 млн человек.


50 лет новосибирскому Дому актера


В 1967 году новосибирские артисты получили для своих встреч реконструированное здание на ул. Серебренниковской, которое было построено еще во времена имперской России. В Доме актера расположился зрительный зал на 300 человек, большая библиотека с читальным залом, конференц-зал, кабинеты и комнаты для звукозаписи. В 1973 году в здании появился театральный музей. За все время существования в Доме актера состоялось множество творческих вечеров, конкурсов, выставок. Артисты собираются в Доме актера на конференции, чтобы обсудить качество спектаклей, проблемы театров и их репертуар. Кроме того, в Доме актера работают секции для работников театров, художников и критиков.


60 лет выработке тока на Новосибирской ГЭС


10 ноября 1957 года первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС выработал промышленный ток. «Коллектив ГЭС выполнил обязательство сдать первый агрегат к 40-й годовщине Великого Октября. С начала стройки и сооружения гидроузла было уложено почти 700 тыс . куб. м бетона и железобетона, земли и скальных пород вынуто и перемещено 21 млн куб. м. <…>. 4 ноября агрегат был полностью смонтирован и поставлен на обороты. Затем началась сушка обмотки генератора», — говорится в «Календаре».


Кроме того, в «Календарь знаменательных дат» вошли 86 биографических справок к юбилеям выдающихся людей. Это советский ученый, один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк, олимпийские чемпионы по биатлону Виктор Маматов и Александр Тихонов, участник Парижской коммуны Адриен Лежен, композитор-песенник, баянист Николай Кудрин, 8 Героев Советского Союза и др.


Появился календарь с 10 главными для Новосибирска датами в 2017 году (фото)


Полистать получившийся сборник можно будет в библиотеках городов и районов Новосибирской области, а позже и на сайте Новосибирской государственной областной научной библиотеки, отметили в отделе краеведения.

Ольга Хмелевская
Скриншоты «Календаря знаменательных и памятных дат по Новосибирской области»

Прочтений: 9984
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено