Появился календарь с 10 главными для Новосибирска датами в 2017 году

Работники областной научной библиотеки и госархива Новосибирской области выпустили «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2017 год.





В него вошли самые интересные события начавшегося года, которые стоит отметить новосибирцам.







Как пояснили в отделе краеведения Новосибирской государственной областной научной библиотеки, в 2017 году «Календарю» исполняется 50 лет, с 1967 года вышло уже 30 выпусков. Каждый раз авторы включают в сборник тексты о самых значительных событиях из истории региона, а особое внимание уделяют биографиям выдающихся людей, имена которых связаны с Новосибирском и областью.







В создании очередного выпуска «Календаря» принимали участие историки, писатели, педагоги, работники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного производства, науки, медицины, искусства, спорта и других сферах. Чтобы собрать материалы для «Календаря», его авторам понадобился целый год.





Например, авторы сборника напоминают о том, что в 2017 году отмечается:







80 лет Новосибирской области







28 сентября 1937 года вышло постановление ЦИК СССР «О разделении Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край». К Новосибирской области власти отнесли 58 районов (из 113 районов Западно-Сибирского края) и Нарымский округ с 8 районами. Таким образом регион в тот момент включал в себя территории современных Новосибирской, Кемеровской и Томской областей.





120 лет железнодорожному мосту через Обь







5 апреля 1897 года строители сдали в эксплуатацию железнодорожный мост через Обь у села Кривощеково, который был построен в небывало короткий срок — менее чем за 4 года. «В работах по непосредственному возведению моста участвовало свыше 330 человек: 110 каменотесов, 40 плотников, 120 мастеровых и рабочих других профессий. <…> Численность сезонных рабочих, приходивших летом на временные заработки вместе с основным населением быстрорастущего поселка, составляла внушительную цифру — 12 тыс. человек», — говорится в «Календаре».







Этот мост стал первым мостом в истории Новосибирска – Новониколаевска и прослужил почти 100 лет. В 1990-х годах сооружение реконструировали, а для сохранения памяти о первостроителях один из пролетов моста установили на набережной Оби в парке «Городское начало».











70 лет Новосибирскому зоопарку







Днем рождения Новосибирского зоопарка считается 29 августа 1947 года. Именно этим числом датировано решение Новосибирского облисполкома об основании зоопарка. Первое время зоопарк размещался в центре города (на ул. Гоголя) на территории в 0,84 га, а его коллекция насчитывала 34 вида млекопитающих и 20 видов птиц.







«Общее состояние зоопарка было неудовлетворительным: холодные помещения, недостаточность освещения. Тем не менее посещаемость зоопарка была очень высокой», — говорится в «Календаре».







Решение о строительстве нового зоопарка в Заельцовском районе власти принимали много раз, но реально строительные работы начались только в 1985 году, а для посетителей новый зоопарк открыл свои двери спустя 8 лет. До 1999 года в городе работало два зоопарка, и только лишь в 2005 году со старой территории переехали последние животные и работники администрации.







60 лет Новосибирскому НИИ патологии кровообращения







В 1957 году в Новосибирске по распоряжению властей появился Институт экспериментальной биологии и медицины Сибирского отделения Академии наук СССР. Спустя 10 лет его переименовали в Новосибирский НИИ патологии кровообращения. Кардиохирургическая клиника НИИ стала центром изучения физиологии и болезней сердца.





Со дня основания и до 1990 года институт возглавлял академик, доктор медицинских наук Евгений Мешалкин, имя которого теперь носит этот научно-исследовательский институт.





120 лет Западно-Сибирскому речному пароходству







В 1897 году группа именитых российских купцов обратилась к министру финансов с просьбой учредить сообщество на паях «Товарищество Западно-Сибирскаго пароходства и торговли». Власти одобрили это ходатайство, и 17 декабря появилось товарищество. Его уставной капитал составлял 3 млн руб. Объединение занималось грузопассажирскими перевозками по рекам Западной Сибири, у купцов были свои пароходы, баржи, парусные суда, склады и пристани.







После национализации торгового флота в 1918 году эти суда перешли в ведение Сибирского округа путей сообщения. В 1993 году государственное предприятие — Западно-Сибирское речное пароходство — преобразовалось в акционерное общество, которое работает до сих пор.











40 лет Дворцу культуры железнодорожников







4 ноября 1977 года торжественно открылось новое здание Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ) на ул. Челюскинцев. Построенное по типовому проекту Дворца культуры с залом на 1200 мест строение удачно вписалось в городской пейзаж. На тот момент это был 4-й по счету Дворец культуры в Новосибирске.







60 лет новосибирскому телевидению







Первую программу новосибирского телецентра владельцы телеприемников увидели 7 августа 1957 года. О начале телевизионной эпохи возвестила первый диктор студии Л.Т. Луцко. Вместе с ней в этот день работали редактор Б.Ф. Иванников, ассистент режиссера Н.К. Видякина, звукорежиссер А.А. Чувакин, телеоператор М.М. Мазур, видеоинженер В.Г. Распутин, техник М.И. Чубукина и первый руководитель студии Г.И. Казарновский.





60 лет аэропорту «Толмачёво»







Предшественником аэропорта «Толмачёво» был военный аэродром с двумя бетонными взлётно-посадочными полосами в военном городке при станции Обь. В годы Великой Отечественной войны на этом аэродроме делали промежуточные посадки истребители из США и бомбардировщики, сделанные в Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ и Иркутске.





В 1951–1957 годах на территории аэродрома построили новую взлетно-посадочную полосу длиной 2100 м. А 12 июля 1957 года реактивный самолет Ту-104 выполнил первый пассажирский рейс «Новосибирск – Москва» с промежуточной посадкой в Свердловске. Именно эта дата и считается днем рождения аэропорта «Толмачёво».





Начиная с 1972 года пассажиропоток новосибирского аэропорта превышает 1 млн человек.







50 лет новосибирскому Дому актера







В 1967 году новосибирские артисты получили для своих встреч реконструированное здание на ул. Серебренниковской, которое было построено еще во времена имперской России. В Доме актера расположился зрительный зал на 300 человек, большая библиотека с читальным залом, конференц-зал, кабинеты и комнаты для звукозаписи. В 1973 году в здании появился театральный музей. За все время существования в Доме актера состоялось множество творческих вечеров, конкурсов, выставок. Артисты собираются в Доме актера на конференции, чтобы обсудить качество спектаклей, проблемы театров и их репертуар. Кроме того, в Доме актера работают секции для работников театров, художников и критиков.







60 лет выработке тока на Новосибирской ГЭС







10 ноября 1957 года первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС выработал промышленный ток. «Коллектив ГЭС выполнил обязательство сдать первый агрегат к 40-й годовщине Великого Октября. С начала стройки и сооружения гидроузла было уложено почти 700 тыс . куб. м бетона и железобетона, земли и скальных пород вынуто и перемещено 21 млн куб. м. <…>. 4 ноября агрегат был полностью смонтирован и поставлен на обороты. Затем началась сушка обмотки генератора», — говорится в «Календаре».







Кроме того, в «Календарь знаменательных дат» вошли 86 биографических справок к юбилеям выдающихся людей. Это советский ученый, один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк, олимпийские чемпионы по биатлону Виктор Маматов и Александр Тихонов, участник Парижской коммуны Адриен Лежен, композитор-песенник, баянист Николай Кудрин, 8 Героев Советского Союза и др.











Полистать получившийся сборник можно будет в библиотеках городов и районов Новосибирской области, а позже и на сайте Новосибирской государственной областной научной библиотеки, отметили в отделе краеведения.