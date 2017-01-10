Назван район Новосибирска, где женщины чаще всего беременеют

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области подвело итоги работы за 2016 год и назвало районы города и области, где рождается больше всего младенцев.







Среди районов Новосибирска пальму первенства держит Ленинский район. «С 2012 года в регионе сохраняется положительная динамика — рождаемость превышает смертность. За 2016 год регистрация рождения превышает регистрацию смерти на 2447 актовых записей. Районы лидеры по рождаемости — Баганский, Новосибирский, город Обь, а также Ленинский район Новосибирска. Там (в Ленинском районе. — А.Н.) зарегистрировано 4539 актовых записей о рождении», — сообщила начальник управления по делам ЗАГС Людмила Дядченко в пресс-центре ГТРК.







По ее словам, среди новорожденных мальчиков почти на тысячу больше, чем девочек. Популярными мужскими именами оказались Артем, Александр, Иван, Алексей. Среди редких — Мирослав, Ярополк, Яромир, Гордей, Игнат, Спартак, Кристиан, Марсель, Маркус. Девочек чаще всего в 2016 году называли Анастасия, Виктория, Анна, Алина. Примеры редких имен — Аделина, Устина, Евангелина, Медина, Лисия.







«Есть 429 двоен и 7 троен. Из всех рожениц 39 % произвели на свет первого ребенка, 40 % — второго. Я слежу за этой тенденцией и вижу, что стали чаще рожать вторых детей. Думаю, это говорит о хороших условиях в регионе — программы поддержки семьи на 2-го и 3-го ребенка играют роль», — отметила Людмила Дядченко.

