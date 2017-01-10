Назван район Новосибирска, где женщины чаще всего беременеют

Назван район Новосибирска, где женщины чаще всего беременеют

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области подвело итоги работы за 2016 год и назвало районы города и области, где рождается больше всего младенцев.


Среди районов Новосибирска пальму первенства держит Ленинский район. «С 2012 года в регионе сохраняется положительная динамика — рождаемость превышает смертность. За 2016 год регистрация рождения превышает регистрацию смерти на 2447 актовых записей. Районы лидеры по рождаемости — Баганский, Новосибирский, город Обь, а также Ленинский район Новосибирска. Там (в Ленинском районе. — А.Н.) зарегистрировано 4539 актовых записей о рождении», — сообщила начальник управления по делам ЗАГС Людмила Дядченко в пресс-центре ГТРК.


По ее словам, среди новорожденных мальчиков почти на тысячу больше, чем девочек. Популярными мужскими именами оказались Артем, Александр, Иван, Алексей. Среди редких — Мирослав, Ярополк, Яромир, Гордей, Игнат, Спартак, Кристиан, Марсель, Маркус. Девочек чаще всего в 2016 году называли Анастасия, Виктория, Анна, Алина. Примеры редких имен — Аделина, Устина, Евангелина, Медина, Лисия.


«Есть 429 двоен и 7 троен. Из всех рожениц 39 % произвели на свет первого ребенка, 40 % — второго. Я слежу за этой тенденцией и вижу, что стали чаще рожать вторых детей. Думаю, это говорит о хороших условиях в регионе — программы поддержки семьи на 2-го и 3-го ребенка играют роль», — отметила Людмила Дядченко.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

Прочтений: 17246
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (114)114
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено