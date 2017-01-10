На важном перекрестке светофор горит белым светом

​Жительница Горского жилмассива в Новосибирске пожаловалась на светофор, красный свет которого светит белым — из-за этого водители перестали пропускать пешеходов.





Вместо «красного» у светофора на перекрестке улиц Блюхера и Котовского горит «белый» — в первый раз девушка обнаружила эту проблему в начале декабря. «Я заметила, что машины всей толпой едут на этот "красный" как на "желтый", даже не обращая внимания, что в этот момент пешеходы организованно переходят дорогу. Сначала я думала, что это разовая случайная акция. Потом поняла, что это тенденция — машины едут и едут на "красный"», — рассказала женщина.





Она прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию светофора, которую сделала пару дней назад.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) рассказали, что все лампы в светофорах одинаковые, а цвет дают специальные линзы. «Скорее всего, просто линза выцвела от времени», — отметили в СМЭУ.





Там добавили, что из-за светофора вряд ли возникли бы проблемы с движением: все водители знают, что верхняя секция светофора — это красный свет, в середине — желтый. При этом в управлении заверили, что сегодня специалисты съездят и посмотрят, что случилось со светофором.





На портале «Мой Новосибирск» отмечены несколько жалоб на светофор на перекрестке Блюхера и Котовского.





Например, в июне и июле 2016 года жители жаловались, что «пешеходные светофоры не показывают предупредительный сигнал перед красным светом — зеленый сразу сменяется на красный без мигающего зеленого». На портале говорится, что в начале августа проблему устранили.





В специальной муниципальной программе по безопасности дорожного движения на 2016–2020 годы говорится, что власти запланировали поставить в городе 12 простых светофоров (из них 4 — в 2017 году) и 45 светофоров со знаками «Пешеходный переход» в районах школ (15 — в 2017 году). На это из городского бюджета выделят 36 млн руб. Также в программе предусмотрено 130 млн руб. на содержание 376 светофоров в течение 5 лет.







Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что Новосибирск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». С помощью денег из федерального бюджета в городе отремонтируют дороги, поставят новые светофоры и знаки дорожного движения.







Если вы знаете улицы, где пешеходы или автомобилисты испытывают неудобства из-за работы светофоров, присылайте нам фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».