За год в Новосибирске попали под сокращение 9 тысяч человек

За год в Новосибирске попали под сокращение 9 тысяч человек

В 2016 году в Новосибирской области под сокращение попали почти 9 тыс. сотрудников компаний.


Всего к 30 декабря 2016 года в регионе насчитывалось 15,5 тыс. безработных. «Уровень официальной безработицы составляет 1,1 % от численности рабочей силы», — сообщили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.


К концу декабря 4,9 тыс. жителей региона работали в режиме неполной занятости. У большинства из них (4,2 тыс. человек) сократилось рабочее время, 265 человек были в режиме простоя, еще 441 новосибирец ушел в отпуск без сохранения зарплаты.


По данным минтруда, в прошедшем году 1235 организаций Новосибирской области были вынуждены сократить штат сотрудников, работу из-за этого потеряли 8968 человек.


Вместе с тем в министерстве отмечают, что это только 49 % от числа всех работников, которых планировали уволить.


При этом за 2016 год с помощью центров занятости работу нашли 66,2 тыс. человек. 


501 новосибирец организовал собственное дело.


Обучаться востребованным профессиям (электрогазосварщик, повар, парикмахер, кладовщик, водитель погрузчика, водитель автомобиля, тракторист и др.) начал 4661 безработный.


Всего к концу года на предприятиях и в организациях Новосибирской области насчитывалось 20,8 тыс. вакансий, отмечают в региональном министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов.


В ноябре 2016 года на массовые сокращения пожаловались сотрудники новосибирской компании «2ГИС». А в ​​декабре статистики сообщали о том, что предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате в 87,8 млн руб. 

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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