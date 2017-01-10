Шестилетний мальчик сломал ногу в ледовом городке у «Речного вокзала»

Маленький мальчик катался на горках ледового городка на набережной Новосибирска и получил перелом — строители городка обещают компенсацию, если их вина будет доказана.


Шестилетний мальчик сломал ногу в ледовом городке у «Речного вокзала»


О том, что 6-летний мальчик получил переломы обеих ног, катаясь в ледовом городке в начале января, НГС.НОВОСТИ рассказал источник во врачебном сообществе Новосибирска.


Директор «Лед-Шоу Парк» Сергей Машаров сообщил, что он в курсе этой ситуации, но пока неизвестно, насколько тяжкие переломы получил ребенок и по вине строителей горок ли они случились. Дежуривший в городке врач-травматолог отчитался руководству, что у мальчика подозрение на один перелом.


«Поэтому сейчас жду информации от врачей — как будет информация, соответственно, нужно будет в полицию сообщить. И, соответственно, будем встречаться и с родителями, и отсматривать материал, потому что все горки у меня под камерами», — прокомментировал Сергей Машаров. Он добавил, что если будет точно установлена вина ледового городка, то родители ребенка получат компенсацию на реабилитацию мальчика.


Ледовый городок «Морские дали» открылся на набережной 30 декабря. Главная горка — «Маяк» — в 2015 году признана самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса телеканала «Россия». Кроме горок, там есть ледовые фигуры кораблей, замков и различных морских обитателей, а также настоящая рыба, которую заморозили во льду.


В соцсетях мнения новосибирцев о ледовом городке разделились: одни восхищаются его красотой, другие пишут о том, что эти горки — очень опасные на виражах, и публикуют видео в доказательство:


Девушка сильно ударилась лицом на повороте горки


Также горожане пишут в соцсетях, что многие родители сами не соблюдают технику безопасности, катаясь с детьми.


Ранее спасатели сообщили НГС, как 51-летняя женщина сильно ударилась головой в ледовом городке на новосибирской набережной — ее увезла в больницу «скорая помощь».

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Видео youtube.com (канал Nelson X)

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