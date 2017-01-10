​Аварии парализовали движение на плотине ГЭС

Днем 10 января в Советском районе Новосибирска на плотине ГЭС и на пути к ней растянулась пробка.







«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Плотина ГЭС, от Плотинной улицы до Новосибирской ГЭС. Длина пробки — 3,4 км», — отметил сервис Яндекс.Пробки в 12:43.







Две аварии случились неподалеку от въезда на плотину со стороны правого берега. В итоге затор растянулся до въезда, кроме того, движение было затруднено и на участке после аварий.















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В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ писали о том, как ночью «Хонда Цивик» ехала по дамбе ГЭС, потеряла управление из-за колеи, врезалась в столб и перевернулась на крышу.