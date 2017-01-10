Военные потратят на автобусы для парада Победы 4,7 миллиона

Центральный военный округ начал подготовку к параду, который пройдет в Новосибирске 9 мая в годовщину Победы в Великой Отечественной войне.







ЦВО заказал транспорт для военнослужащих.







Автобусы должны будут возить людей из воинских частей во время подготовки и самого парада Победы 8 дней — во время с 1 марта по 10 мая. В каждый из этих дней на место будут ездить 1400 человек. Начальная цена этого контракта — 4,7 млн руб.







Военных будут возить на автобусах, в которых не меньше 35 мест, в день потребуется 40 автобусов.







Аналогичные контракты ЦВО собирается заключить в Самаре и Екатеринбурге, общая стоимость трех контрактов начинается с 14,3 млн руб. Число военных, которые поедут на три парада — 4200 человек.







Конкурс должен завершиться 16 января.





Парад Победы ежегодно проходит в Новосибирске на площади Ленина.