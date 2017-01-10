Военные потратят на автобусы для парада Победы 4,7 миллиона

Военные потратят на автобусы для парада Победы 4,7 миллиона

Центральный военный округ начал подготовку к параду, который пройдет в Новосибирске 9 мая в годовщину Победы в Великой Отечественной войне.


ЦВО заказал транспорт для военнослужащих.


Автобусы должны будут возить людей из воинских частей во время подготовки и самого парада Победы 8 дней — во время с 1 марта по 10 мая. В каждый из этих дней на место будут ездить 1400 человек. Начальная цена этого контракта — 4,7 млн руб.


Военных будут возить на автобусах, в которых не меньше 35 мест, в день потребуется 40 автобусов.


Аналогичные контракты ЦВО собирается заключить в Самаре и Екатеринбурге, общая стоимость трех контрактов начинается с 14,3 млн руб. Число военных, которые поедут на три парада — 4200 человек.


Конкурс должен завершиться 16 января.


Парад Победы ежегодно проходит в Новосибирске на площади Ленина.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 2892
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено