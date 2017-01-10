На Красном проспекте на каникулах снесли «Дом женихов»

На Красном проспекте на каникулах снесли «Дом женихов» (фото)


​Большая часть корпуса Института ФСБ, расположенного на Красном проспекте, 84, снесена во время январских праздников. 


Демонтаж здания начался еще в конце декабря. Как объяснил тогда НГС.НОВОСТИ начальник участка компании-субподрядчика «РеалСтройИнвест-М» Евгений Макаров, речь шла о «сносе конструкций фасада из-за износа». На их месте тогда пообещали построить такие же, только новые.


На Красном проспекте на каникулах снесли «Дом женихов» (фото)


Запланированное окончание строительства — 5 февраля 2019 года. Заказчик строительных работ — дирекция по строительству в СФО Управления капитального строительства ФСБ России.


На Красном проспекте на каникулах снесли «Дом женихов» (фото)


Сегодня от здания остались только боковые крылья — вся центральная часть снесена полностью – на ее месте высятся горы строительного мусора. Причем, судя по тому, что работы продолжаются, строители намерены снести всю или почти всю часть здания, выходящую на Красный проспект.

На Красном проспекте на каникулах снесли «Дом женихов» (фото)


Как сказано на сайте Института ФСБ в Новосибирске, административно-учебное здание для обучения сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) было сдано в 1940 году. Еще в советское время народная молва присвоила ему имя «Дом женихов», поскольку служба в КГБ считалась удачным вариантом карьеры.

Стас Соколов
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