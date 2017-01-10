Водитель заблокировал «скорую помощь», которая встала на «его парковочном месте»

Ночью 10 января на ул. Динамовцев в Новосибирске водитель «Жигулей» перегородил выезд машине «скорой помощи» — конфликт удалось уладить только инспекторам ГИБДД.







Сегодня ночью «скорая помощь» поехала на очередной вызов на ОбьГЭСе — по ул. Динамовцев, автомобиль врачей припарковался на свободном месте у первого подъезда, рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.







«После того, как доктора ушли на вызов, подъехал на отечественной машине — “Жигули”, по-моему — молодой водитель, стал кричать и ругаться, что это его парковочное место, чтобы мы отъехали, освободили это парковочное место. Водитель “скорой” ему возразил, сказал, что доктора выйдут [сейчас] — мы уедем. Тогда тот заблокировал наш автомобиль, поставил машину, закрыл ее и ушел», — описала главврач. В 00:50 доктор освободился с вызова, но автомобиль «скорой» не мог выехать еще до 1:55.





«В течение часа мы не могли выехать с этого места, хотя у нас были необслуженные вызовы и некому было их передать», — отметила главный врач «скорой». Врачи вызвали ГИБДД, полицейские приехали и нашли этого молодого человека, в итоге оштрафовав его за неправильную парковку.







«Мало того, что нам было сложно работать в эти праздники, потому что дворы не чистились, потому что была оттепель, перемежающаяся со снегопадами, — и мы везде буксовали (у нас огромное количество буксовок за это время), а тут еще такое поведение людей, которые, наверное, совершенно не понимают задач “скорой помощи”. И что от работы “скорой помощи” может зависеть жизнь человека.







А если было бы нужно эвакуировать пациента, а если бы он был в тяжелом состоянии, а мы выехать не можем? На чьей совести была бы вина за тяжелые последствия за пациента? Такое поведение, вы знаете, вообще не укладывается в голове», — переживает Ирина Большакова.





По ее словам, мужчине, к которому приезжала «скорая», выезд в больницу не понадобился — врачи оказали ему помощь дома.







В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску отметили, что этот случай — все-таки редкий, обычно водители стараются или не замечать скорую помощь, или ей помочь. Но прокомментировать ситуацию по ул. Динамовцев в Госавтоинспекции оперативно не смогли — этот конфликт между водителями считается рядовым, в отличие от ДТП.







Сами врачи чаще жалуются на хамство водителей на дорогах — особенно в пробках, когда автомобилисты подрезают «скорую помощь» и в итоге попадают в аварии. Прошлым летом, например, «Жигули» вылетели наперерез «скорой», пока другие машины ее пропускали.