Три человека погибли в ВАЗе после удара о внедорожник

Три человека погибли в ВАЗе после удара о внедорожник (фото)

Сегодня, 10 января, около 7:30 в Новосибирской области на трассе К-17Р произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и «Жигулей».


Лоб в лоб столкнулись ВАЗ и SangYong. «ВАЗ ехал по К-17Р в сторону Новосибирска и на 53-м км при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SangYong. От полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Водитель и пассажир иномарки получили травмы», — рассказали в ГУ МВД России по НСО.


В Госавтоинспекции по Новосибирский области добавили, что личность водителя ВАЗа пока не установлена, также ничего не известно о его погибших пассажирах. Что касается SangYong, то, по данным Госавтоинспекции, за рулем сидел 51-летний мужчина, а его пострадавшим пассажирам — 17 и 18 лет.

Анна Наумцева
Фото 54.мвд.рф

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