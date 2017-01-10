Три человека погибли в ВАЗе после удара о внедорожник

Сегодня, 10 января, около 7:30 в Новосибирской области на трассе К-17Р произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и «Жигулей».







Лоб в лоб столкнулись ВАЗ и SangYong. «ВАЗ ехал по К-17Р в сторону Новосибирска и на 53-м км при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SangYong. От полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Водитель и пассажир иномарки получили травмы», — рассказали в ГУ МВД России по НСО.







В Госавтоинспекции по Новосибирский области добавили, что личность водителя ВАЗа пока не установлена, также ничего не известно о его погибших пассажирах. Что касается SangYong, то, по данным Госавтоинспекции, за рулем сидел 51-летний мужчина, а его пострадавшим пассажирам — 17 и 18 лет.

