Полиция нашла 60 литров запрещенного «Боярышника»

Полиция нашла 60 литров запрещенного «Боярышника»

За новогодние праздники новосибирские полицейские помешали незаконной продаже 75 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе изъяли 60 литров «Боярышника».


Конфискат отправили на экспертизу. «Настойку изымали в разных районах области из розничной торговли», — уточнили в полиции. По словам начальника ГУ МВД России по НСО Юрия Стерликова, всего в НСО за неделю зарегистрировано 6 попыток продать настойку «Боярышника».


Сейчас на территории РФ, в том числе и в Новосибирской области, действует 30-дневный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукцииПри этом аптеки продолжают торговать настойкой боярышника на спирту, но  магазины и предприниматели не могут продавать в розницу продукцию, не предназначенную для приема в пищу, которая содержит больше 25 % алкоголя. Запрет продлится до конца января. Он связан с резонансным случаем в Иркутской области, когда от отравления метиловым спиртом в «Боярышнике» умерли более 70 человек.

Анна Наумцева
Фото Петра Лохова

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