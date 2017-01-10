​Из-за погоды и маленьких зарплат у новосибирцев пропадает желание работать

Из-за погоды и маленьких зарплат у новосибирцев пропадает желание работать

Больше половины новосибирцев, опрошенных сайтом HeadHunter, пожаловались на снижение работоспособности из-за низких зарплат.


Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter опросили 1109 сотрудников новосибирских компаний, чтобы узнать, почему у них пропадает желание работать.


«Оказалось, что снижению мотивации больше всего способствует низкая заработная плата. Ее отметили 52 % участников опроса. 


Чуть меньше — 47 % — говорят, что у них опускаются руки из-за несогласованности работы между подразделениями и сотрудниками компании», — сообщили авторы исследования.


У каждого третьего участника опроса желание работать пропадает из-за того, что компания не использует их потенциал. Примерно столько же новосибирцев пожаловались на снижение работоспособности из-за руководителя.


36 % участников опроса указали, что от работы в течение дня их отвлекают внезапно возникающие проблемы, которые нужно срочно решать. 26 % опрошенных жалуются на шумных коллег, которые отвлекают их болтовней. 


Также от работы новосибирцев способны отвлечь личные проблемы (9 %), социальные сети (8 %) и даже погода за окном (3 %).


«Правда, 24 % отметили, что их от работы ничего не отвлекает», — сообщили в пресс-службе сайта HeadHunter.


При этом больше половины опрошенных (59 %) согласились с тем, что отвлекаться от работы иногда полезно.


Ранее аналитики HeadHunter выяснили основную причину, из-за которой новосибирцы готовы уволиться с работы.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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