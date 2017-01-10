На станции Сеятель произошел пожар

На станции Сеятель произошел пожар (фото)

На оживленной железнодорожной станции в Советском районе Новосибирска загорелся второй выход — его тушат две автоцистерны.


«Горел выход второй после пешеходного перехода. Приехало две машины пожарных, его тушили. Никого не эвакуировали, просто пройти по нему нельзя было. На станции пахло сильно горелой пластмассой, огня видно не было, но дыма было много», — рассказал очевидец пожара.


По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, заявка о пожаре в торговом павильоне на ул. Разъездная в Советском районе поступила в 8:52. Огонь был локализован в 9:02, а открытое горение ликвидировано в 9:05. Пожар потушили в 9:23. На месте работало три машины, две из них — автоцистерны.


Ранее на НГС.НОВОСТИ был репортаж об отремонтированном вокзале станции Сеятель.

Ксения Евдокимова
Фото очевидца

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