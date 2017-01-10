​«Тойота» въехала в грузовик со снегом и вылетела на обочину

Утром 10 января в Новосибирске на ул. Большевистская ЗИЛ, перевозящий снег, попал в аварию.











Авария произошла в 4:20.







«Участники двигались попутно со стороны ул. Добролюбова в сторону Красного проспекта. Toyota Corona Premio двигалась в левом ряду, ЗИЛ, перевозивший снег, — в правом ряду. После проезда под Октябрьским мостом водитель ЗИЛа начал разворот, не убедившись в безопасности маневра», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель «Тойоты», пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречную полосу, рассказали в «Автоспасе». В итоге «Тойота» врезалась в бампер ЗИЛа и отправилась на встречную обочину в снежный вал.



















