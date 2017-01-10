​«Тойота» въехала в грузовик со снегом и вылетела на обочину

Утром 10 января в Новосибирске на ул. Большевистская ЗИЛ, перевозящий снег, попал в аварию.


«Тойота» въехала в грузовик со снегом и вылетела на обочину (фото)


Авария произошла в 4:20.


«Участники двигались попутно со стороны ул. Добролюбова в сторону Красного проспекта. Toyota Corona Premio двигалась в левом ряду, ЗИЛ, перевозивший снег, — в правом ряду. После проезда под Октябрьским мостом водитель ЗИЛа начал разворот, не убедившись в безопасности маневра», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водитель «Тойоты», пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречную полосу, рассказали в «Автоспасе». В итоге «Тойота» врезалась в бампер ЗИЛа и отправилась на встречную обочину в снежный вал.


«Тойота» въехала в грузовик со снегом и вылетела на обочину (фото)


«Тойота» въехала в грузовик со снегом и вылетела на обочину (фото)


«Тойота» въехала в грузовик со снегом и вылетела на обочину (фото)


«Тойота» въехала в грузовик со снегом и вылетела на обочину (фото)


Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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