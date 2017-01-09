​Подстриженный хулиганами подросток, сугроб с известной фамилией и другие главные новости

Дайджест главных событий 9 января по версии НГС.







• Новосибирцы неожиданно нашли эффективный способ борьбы с сугробами. На большой куче снега в центре города активисты написали сатирический политический лозунг про мэра Локтя. Уже на следующий день от сугроба не осталось и следа.







• Новосибирским родителям ограничили компенсации платы за детсад. Теперь их могут получить далеко не все — для этого нужно, чтобы доход на одного члена семьи был ниже определенной суммы.







• Умер легендарный ректор НГУ Спартак Беляев. Он изучал квантовую физику, привнес в вуз дух демократизма во времена застоя и сделал огромную работу по улучшению процесса образования. Кроме того, его запомнили благодаря по-настоящему демократичному, хоть и не академическому мероприятию. Он устроил карнавал для академиков и сам приехал туда на настоящей телеге.







• Главным происшествием дня стало нападение на длинноволосого подростка на улице. Хулиганы избили его и остригли ему длинную челку.