​Подстриженный хулиганами подросток, сугроб с известной фамилией и другие главные новости

Подстриженный хулиганами подросток, сугроб с известной фамилией и другие главные новости

Дайджест главных событий 9 января по версии НГС.


• Новосибирцы неожиданно нашли эффективный способ борьбы с сугробами. На большой куче снега в центре города активисты написали сатирический политический лозунг про мэра Локтя. Уже на следующий день от сугроба не осталось и следа.


• Новосибирским родителям ограничили компенсации платы за детсад. Теперь их могут получить далеко не все — для этого нужно, чтобы доход на одного члена семьи был ниже определенной суммы.


• Умер легендарный ректор НГУ Спартак Беляев. Он изучал квантовую физику, привнес в вуз дух демократизма во времена застоя и сделал огромную работу по улучшению процесса образования. Кроме того, его запомнили благодаря по-настоящему демократичному, хоть и не академическому мероприятию. Он устроил карнавал для академиков и сам приехал туда на настоящей телеге.


• Главным происшествием дня стало нападение на длинноволосого подростка на улице. Хулиганы избили его и остригли ему длинную челку.

Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой

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