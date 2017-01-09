Власти Новосибирска обязали управляющие компании отчитываться об уборке в каждом дворе — мэр города предупредил об опасности таяния снега во дворах с приходом весны.





«Всего у нас на учете 7151 дом, было очищено кровель на 2183 домах, 5755 дворов очищено, вывезено снега за весь период 6 тыс. 095 куб. м», — отчитался 9 января о работе управляющих компаний с начала зимы начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Андрей Колмаков.







Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заметил, что 6 тыс. куб. м — не слишком большое число и нужно усиливать работу с управляющими компаниями.







«Эффективность работы пока не везде одинакова, я знаю в центре примеры, где вообще не приступали [к уборке], ничего не сделано. Поэтому я дал распоряжение в ежедневном режиме отчитываться, какие дворы по каким адресам они почистили. При этом я помню 2015 год и требую поднимать голову вверх, смотреть, что на козырьках. Эта девочка, она мне снится, которую мы в 2015 году потеряли», — сказал Анатолий Локоть.







Он отметил, что если управляющие компании не могут убрать снег с козырьков, пусть вешают предупреждающие таблички об опасности.







«Вывоз из дворов снега — это противопаводковые мероприятия. Сейчас у нас будет составлен план таких мероприятий, и мы там четко должны поставить сроки, когда мы должны вывести снег.





Само растает — это значит, что нас всех затопит.





Тем количеством снега, который находится в городе, если мы его не вывезем, мы просто зальем все подвалы, все низкие места в городе. Никакая ливневая канализация не справится», — добавил мэр.







Ранее чиновники говорили, что у некоторых УК не хватает денег на уборку снега, а жители сами взялись за лопаты и убрали снег.







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