​Умер легендарный ректор НГУ, изучавший физику ядра и катавшийся в телеге

Умер легендарный ректор НГУ, изучавший физику ядра и катавшийся в телеге (фото)

5 января в Новосибирске умер ректор Новосибирского государственного университета Спартак Беляев, которого в вузе считают легендой.


Спартак Беляев был ректором в течение 13 лет, начиная с 1965 года.


«Легендарная фигура — многие традиции университета практически появлялись и развивались во время ректорства Спартака Тимофеевича. Дух демократизма, который приемлем для нашего университета, он тоже в это время становился. Он очень любил встречаться со студентами, решал множество нетривиальных вопросов. Например, в 70-х годах собирались гумфак чуть ли не переводить в Красноярск, как раз Спартак Тимофеевич решал этот вопрос — и гумфак остался здесь», — рассказала НГС.НОВОСТИ заведующая музеем истории НГУ Лидия Воробцова.


При Спартаке Беляеве свое развитие получила «Интернеделя» (комплекс различных праздничных мероприятий), проходили первые студенческие карнавалы. Кроме того, ректор принимал участие в этих карнавалах — тогда его возили в телеге по улицам Академгородка.


Умер легендарный ректор НГУ, изучавший физику ядра и катавшийся в телеге (фото)


«Атмосфера Науки — это атмосфера университета. Когда в XII веке появились первые "юниверситас", это были объединения преподавателей и студентов. Я считаю, объединение — это главное отличие любого университета. Это — главное в вузе. А еще — хорошие преподаватели. В новом вузе создать творческий, активный коллектив очень трудно. Для нас такой проблемы не было. Коллектив ученых создавали в Академгородке, а значит, и у нас.


Одна из главных традиций — демократичность. Ученый любого ранга здесь доступен для студентов. Это особенность университета — все живут и работают рядом. Чванство здесь не проходит.


Здесь очень легки контакты. Если студенты кого-то пригласят в свой клуб, никто не откажется. Не знаю я такого академика. Не было у нас таких случаев. Есть у студентов свои праздники: это такой народ — всегда что-нибудь выдумают. Есть у них перед весенней сессией буйный, озорной праздник — карнавал. Каждый наряжается — кто во что горазд, всякий факультет придумывает свое. Процессия эта проносится через весь городок на площадь перед университетом. Здесь выбирают на год вперед королеву», — об этом Беляев в 1973 году рассказывал корреспонденту журнала «Юность».


В том же интервью он пояснял, что выбранная королева — это не только королева красоты. «Она должна предвыборную речь произнести, порадовать остроумием и обещаниями. А кого выбирать — определит специальный прибор "шумометр". Кого громче приветствуют, та и королева. Королева целый год имеет привилегии, которые свято соблюдаются: без очереди обед в столовой, книги в библиотеке, билеты в клубе. Целый год ей королевские почести», — рассказывал ректор о конкурсе.


Спартак Беляев и ученый Михаил Лаврентьев во время карнавала
Спартак Беляев и ученый Михаил Лаврентьев во время карнавала


Спартак Беляев родился 27 октября 1923 года в Москве. Он участник Великой Отечественной войны, окончил физико-технический факультет Московского государственного университета. В НГУ он преподавал с 1962 года, с 1970 года заведовал кафедрой теоретической физики, отмечается на сайте университета.


Беляев специалист в области физики плазмы, релятивистской кинетики, квантовой теории систем многих частиц, теории атомного ядра, физики ускорителей, теории сверхтекучести.


Среди достижений в научной деятельности Беляева была работа по исследованию принципиальных проблем структуры атомного ядра. Ее результатом была теория нелинейных (ангармонических) эффектов в ядрах, теория взаимодействия нуклонов в ядре с коллективными возбуждениями — ядерными фононами, развитие общих методов получения ядерных гамильтонианов для коллективных движений.

Елена Громкова
Фото nsu.ru (1), 50ggd.nsu.ru (2), из фондов музея истории НГУ (3)

Прочтений: 7205
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено