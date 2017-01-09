​Умер легендарный ректор НГУ, изучавший физику ядра и катавшийся в телеге

5 января в Новосибирске умер ректор Новосибирского государственного университета Спартак Беляев, которого в вузе считают легендой.







Спартак Беляев был ректором в течение 13 лет, начиная с 1965 года.







«Легендарная фигура — многие традиции университета практически появлялись и развивались во время ректорства Спартака Тимофеевича. Дух демократизма, который приемлем для нашего университета, он тоже в это время становился. Он очень любил встречаться со студентами, решал множество нетривиальных вопросов. Например, в 70-х годах собирались гумфак чуть ли не переводить в Красноярск, как раз Спартак Тимофеевич решал этот вопрос — и гумфак остался здесь», — рассказала НГС.НОВОСТИ заведующая музеем истории НГУ Лидия Воробцова.







При Спартаке Беляеве свое развитие получила «Интернеделя» (комплекс различных праздничных мероприятий), проходили первые студенческие карнавалы. Кроме того, ректор принимал участие в этих карнавалах — тогда его возили в телеге по улицам Академгородка.











«Атмосфера Науки — это атмосфера университета. Когда в XII веке появились первые "юниверситас", это были объединения преподавателей и студентов. Я считаю, объединение — это главное отличие любого университета. Это — главное в вузе. А еще — хорошие преподаватели. В новом вузе создать творческий, активный коллектив очень трудно. Для нас такой проблемы не было. Коллектив ученых создавали в Академгородке, а значит, и у нас.





Одна из главных традиций — демократичность. Ученый любого ранга здесь доступен для студентов. Это особенность университета — все живут и работают рядом. Чванство здесь не проходит.





Здесь очень легки контакты. Если студенты кого-то пригласят в свой клуб, никто не откажется. Не знаю я такого академика. Не было у нас таких случаев. Есть у студентов свои праздники: это такой народ — всегда что-нибудь выдумают. Есть у них перед весенней сессией буйный, озорной праздник — карнавал. Каждый наряжается — кто во что горазд, всякий факультет придумывает свое. Процессия эта проносится через весь городок на площадь перед университетом. Здесь выбирают на год вперед королеву», — об этом Беляев в 1973 году рассказывал корреспонденту журнала «Юность».







В том же интервью он пояснял, что выбранная королева — это не только королева красоты. «Она должна предвыборную речь произнести, порадовать остроумием и обещаниями. А кого выбирать — определит специальный прибор "шумометр". Кого громче приветствуют, та и королева. Королева целый год имеет привилегии, которые свято соблюдаются: без очереди обед в столовой, книги в библиотеке, билеты в клубе. Целый год ей королевские почести», — рассказывал ректор о конкурсе.







Спартак Беляев и ученый Михаил Лаврентьев во время карнавала





Спартак Беляев родился 27 октября 1923 года в Москве. Он участник Великой Отечественной войны, окончил физико-технический факультет Московского государственного университета. В НГУ он преподавал с 1962 года, с 1970 года заведовал кафедрой теоретической физики, отмечается на сайте университета.





Беляев специалист в области физики плазмы, релятивистской кинетики, квантовой теории систем многих частиц, теории атомного ядра, физики ускорителей, теории сверхтекучести.







Среди достижений в научной деятельности Беляева была работа по исследованию принципиальных проблем структуры атомного ядра. Ее результатом была теория нелинейных (ангармонических) эффектов в ядрах, теория взаимодействия нуклонов в ядре с коллективными возбуждениями — ядерными фононами, развитие общих методов получения ядерных гамильтонианов для коллективных движений.

