Названы владельцы люков, в которые провалились новосибирцы на праздниках

Названы владельцы люков, в которые провалились новосибирцы на праздниках

В мэрии Новосибирска рассказали, кому принадлежат канализационные люки, в которые на январских праздниках провалились три человека​.


«3 января девочка провалилась в колодец на перекрестке ул. Воскресная и Вознесенская в Кировском районе, госпитализация была проведена на следующий день. Принадлежность коммуникации установлена — ведомственные сети принадлежат застройщику ООО «Объ Газстрой», там еще не окончено строительство, они не переданы в муниципальную собственность. Идет доследственная проверка, безусловно, это не останется без внимания», — рассказал 9 января на совещании у мэра начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Андрей Колмаков.


6 января 86-летний мужчина погиб, упав в открытый люк теплотрассы в гаражном кооперативе «Затулинец». Вице-мэр Данияр Сафиуллин рассказал, что сеть принадлежит «Горводоканалу». Сейчас там назначено служебное расследование.


Еще один мужчина погиб 7 января в Ленинском районе на ул. Котовского, 10. «Там идет реконструкция теплотрассы с сентября, заказчик работы АО "СИБЭКО". Вечером был обнаружен труп мужчины в этой траншее. Первоначально: нетрезвый человек срезал путь, проник между двумя киосками. Там все огорожено было, непроезжее место, подсветки не было», — пояснил Андрей Колмаков.


Ранее городские власти объявили о начале большой проверки канализационных люков после несчастных случаев. «Задача департамента — в течение двух недель проверить, каким образом ресурсоснабжающие организации ведут работу по контролю за фактическим состоянием дел по колодцам, крышкам люков, какая система существует по проверке и периодичности выявления дефектов», — заявил Данияр Сафиуллин.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

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