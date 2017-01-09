Названы владельцы люков, в которые провалились новосибирцы на праздниках

В мэрии Новосибирска рассказали, кому принадлежат канализационные люки, в которые на январских праздниках провалились три человека​.





«3 января девочка провалилась в колодец на перекрестке ул. Воскресная и Вознесенская в Кировском районе, госпитализация была проведена на следующий день. Принадлежность коммуникации установлена — ведомственные сети принадлежат застройщику ООО «Объ Газстрой», там еще не окончено строительство, они не переданы в муниципальную собственность. Идет доследственная проверка, безусловно, это не останется без внимания», — рассказал 9 января на совещании у мэра начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Андрей Колмаков.







6 января 86-летний мужчина погиб, упав в открытый люк теплотрассы в гаражном кооперативе «Затулинец». Вице-мэр Данияр Сафиуллин рассказал, что сеть принадлежит «Горводоканалу». Сейчас там назначено служебное расследование.







Еще один мужчина погиб 7 января в Ленинском районе на ул. Котовского, 10. «Там идет реконструкция теплотрассы с сентября, заказчик работы АО "СИБЭКО". Вечером был обнаружен труп мужчины в этой траншее. Первоначально: нетрезвый человек срезал путь, проник между двумя киосками. Там все огорожено было, непроезжее место, подсветки не было», — пояснил Андрей Колмаков.







Ранее городские власти объявили о начале большой проверки канализационных люков после несчастных случаев. «Задача департамента — в течение двух недель проверить, каким образом ресурсоснабжающие организации ведут работу по контролю за фактическим состоянием дел по колодцам, крышкам люков, какая система существует по проверке и периодичности выявления дефектов», — заявил Данияр Сафиуллин.