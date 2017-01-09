Семье погорельцев отказали в регистрации нового дома

Семье погорельцев отказали в регистрации нового дома

​Многодетная семья Куприяновых сегодня, 9 января, сообщила, что сделка о покупке дома не состоялась.


Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области вернула погорельцам документы, ссылаясь на ошибки в договоре.


«Во-первых, мэрия неправильно оформила договор купли-продажи. Во-вторых, у продавца тоже документы не в порядке — он предоставил нам только землю, а там ведь еще и дом, его тоже надо оформить. Сделку и наш договор расторгли, деньги у продавца забрали. Замглавы Кировского района Елена Носкова сказала, что деньги законсервировали. Нам нужно теперь всё переоформлять. В мэрии объяснили, что у них подобная сделка впервые.  Дальше никто ничего не обещает, никто ничего не говорит», — рассказала о случившемся Ольга Куприянова.


В мэрии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, однако пресс-секретарь мэра Артём Роговский сказал, что «семью не бросят».


О том, что сделка может сорваться Куприяновым сказали еще 29 декабря, когда они приехали в юстицию сразу после встречи с мэром Локтем. В юстиции погорельцев сразу предупредили, что документы не в порядке и что, скорее всего, сделку невозможно оформить, но предложили семье подождать до 9 января. В первый рабочий день 2017 года сотрудники юстиции вернули Куприяновым документы и признали покупку дома недействительной.

Дарья Януш
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