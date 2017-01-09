Спасатели начали проверять места крещенских купаний

Спасатели начали проверять места крещенских купаний

Уже поступило 37 заявок с мест, претендующих стать купелями для православных.


«В прошлом году таких мест было около 50, ждем заявок от органов местного самоуправления и от епархии. Проверяем возможность проведения обрядовых мероприятий по имеющимся заявкам», — сообщил сегодня в пресс-центре ГТРК начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.


Крещение православные христиане будут отмечать в четверг, 19 января. Три раза окунуться в прорубь — часть народной крещенской традиции.


«Точный список утвердим до следующей недели, обязательно будут вывешены списки на сайте. Для населения будут созданы все условия», — подчеркнул Орлов.


В прошлом году спасатели отчитались, что в прорубь нырнули не меньше 17 тыс. жителей области, но при этом сотрудники МЧС просили граждан не сталкивать других в прорубь насильно.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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