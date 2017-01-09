«Викинг» стал самым популярным фильмом новогодних каникул

«Викинг» стал самым популярным фильмом новогодних каникул

​Десятки тысяч новосибирцев посмотрели на новогодних каникулах кровавый боевик про Древнюю Русь.


Как рассказала PR-менеджер новосибирского кинотеатра «Люксор» Елена Новикова, 1–8 января больше всего зрителей (6300) пришло в «Люксор» на «Викинга». На втором месте по популярности в «Люксоре» — фантастический боевик «Кредо убийцы» (экранизация игры Assassin's Creed), который посмотрели 5800 человек, далее — «Елки-5» (5100 зрителей), фантастика «Пассажиры» (4700 зрителей) и мультфильм «Три богатыря и морской царь» (3600 зрителей).


В кинотеатре «Победа» «Викинг» также стал самым популярным, — его, по свидетельству PR-директора Лидии Марковой, посмотрели 5500 человек. Следом идут «Елки-5» (3000 человек), «Пассажиры» (2700 человек), «Кредо убийцы» (2250 человек), «Три богатыря и морской царь» (1300 человек).


В сети Art&Science Cinema Distribution («Аврора», «Пионер», «Седьмое небо», «Горизонт», «Маяковский») «Викинг» лидирует — его посмотрела 21,5 тыс. зрителей, за ним следуют «Три богатыря и морской царь» (20 тыс.) и «Кредо убийцы» (8 тыс.), рассказал представитель сети.


Как сообщает портал kinobusiness.com, «Викинг» уже побил рекорд российского проката: его сборы перевалили за миллиард рублей на 9-й день проката. Всего за последние дни 2016 года и новогодние каникулы фильм собрал в российском прокате 1,23 млрд руб. Таким образом, «Викинг» уже попал в пятерку самых кассовых российских фильмов (которую возглавляет «Сталинград» с 1,67 млрд руб. сборов).


По данным Яндекса, самым популярным фильмом у новосибирцев (по количеству запросов) в 2016 году стал боевик «Дэдпул».


Справка: «Викинг» — исторический боевик о молодых годах крестителя Руси князя Владимира. В ролях — Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич. Режиссер — Андрей Кравчук («АдмиралЪ»). Продюсер — Константин Эрнст. Бюджет фильма (по данным kinopoisk.ru) — 1,25 млрд руб. В прокат фильм вышел в двух версиях — 12+ и 18+.

Елена Полякова
Фото kinopoisk.ru

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