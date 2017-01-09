Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям

​В воскресенье, 8 января, новосибирские полицейские развешали на кустах в Кудряшовском бору тонну сена для голодающих косуль.


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


«За один день участники акции вывезли в Кудряшовский бор больше тонны сена и разложили его на территории в несколько десятков гектар. В запасе у добровольцев — еще свыше 8 тонн ценного корма для косуль и лосей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


В полиции напомнили, что популяция косуль в Кудряшовском бору оказалась под угрозой. Из-за глубокого снега косули не в состоянии сами добыть себе корм. Изможденные животные, которые выходят на менее заснеженные участки, становятся легкой добычей для браконьеров.


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


В минувшее воскресенье сотрудники и ветераны новосибирской полиции и жители села Криводановка откликнулись на призыв охотоведов помочь косулям. Глава фермерского хозяйства выделил для этого около 10 тонн сена.


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


После инструктажа 5 групп волонтеров повезли сено вглубь Кудряшовского бора на снегоходах с санями. В МВД отмечают, что водители старались вести машины след в след, чтобы колея облегчила косулям ходьбу по снегу. Когда участники акции обнаруживали свежие следы животных, то развешивали сено охапками на склонившихся деревцах и кустах. После этого техника отправлялась на следующую загрузку.


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


«Сено в стогах косули не едят. Подойдет к нему, ляжет рядом и умрет. И погибают животные не от голода, а от обезвоживания. За первые дни нового года мы, похоже, потеряли 5 особей. Разворошенное и разбросанное сено больше напитано влагой, косуля лучше его ест», — цитируют в пресс-службе полиции государственного инспектора департамента по охране животного мира Новосибирской области Сергея Путинцева.


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям (фото)


Ольга Хмелевская
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

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