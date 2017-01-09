Полицейские на снегоходах привезли сена умирающим от голода косулям

​В воскресенье, 8 января, новосибирские полицейские развешали на кустах в Кудряшовском бору тонну сена для голодающих косуль.









«За один день участники акции вывезли в Кудряшовский бор больше тонны сена и разложили его на территории в несколько десятков гектар. В запасе у добровольцев — еще свыше 8 тонн ценного корма для косуль и лосей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.











В полиции напомнили, что популяция косуль в Кудряшовском бору оказалась под угрозой. Из-за глубокого снега косули не в состоянии сами добыть себе корм. Изможденные животные, которые выходят на менее заснеженные участки, становятся легкой добычей для браконьеров.











В минувшее воскресенье сотрудники и ветераны новосибирской полиции и жители села Криводановка откликнулись на призыв охотоведов помочь косулям. Глава фермерского хозяйства выделил для этого около 10 тонн сена.











После инструктажа 5 групп волонтеров повезли сено вглубь Кудряшовского бора на снегоходах с санями. В МВД отмечают, что водители старались вести машины след в след, чтобы колея облегчила косулям ходьбу по снегу. Когда участники акции обнаруживали свежие следы животных, то развешивали сено охапками на склонившихся деревцах и кустах. После этого техника отправлялась на следующую загрузку.









«Сено в стогах косули не едят. Подойдет к нему, ляжет рядом и умрет. И погибают животные не от голода, а от обезвоживания. За первые дни нового года мы, похоже, потеряли 5 особей. Разворошенное и разбросанное сено больше напитано влагой, косуля лучше его ест», — цитируют в пресс-службе полиции государственного инспектора департамента по охране животного мира Новосибирской области Сергея Путинцева.





















