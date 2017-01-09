Часть новосибирских родителей лишилась компенсации платы за детсад

С этого года в Новосибирской области сократилось число родителей, которым положена компенсация за плату в детских садах.







Объявления об этом появились в детских садах Новосибирска — новое условие для компенсации ввело правительство НСО. Речь идет о компенсации части платы за детсад. Согласно постановлению областных властей от 2013 года, родители получали эти выплаты раз в квартал.





Новый документ предупреждает, что теперь получить назад часть денег смогут только те семьи,





у кого среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума.







Последний раз губернатор НСО Владимир Городецкий утверждал величину прожиточного минимума в октябре 2016 года: в III квартале она составила 10 295 руб. Таким образом, доход семьи на одного человека должен быть не более 15 тыс. руб.







Размер компенсации, по постановлению 2013 года, — это 20 % от платы за первого ребенка, 50 % — за второго и 70 % — за третьего и последующих.







Чтобы получить компенсацию, семья должна собрать документы о доходах за три последних месяца. Компенсация назначается на время, пока между родителями и детским садом действует договор, но срок выплаты составляет не больше года. После этого срока документы нужно будет собирать и подавать заново.

