Подробности массового ДТП на Чуйском тракте: 13-летняя девочка остается в тяжелом состоянии

​Стали известны подробности крупной аварии с участием двух автобусов, «Ауди» и «ГАЗели», на 240-м км трассы «Чуйский тракт» — там погибла женщина из Новосибирска, и девочка-подросток попала в больницу в тяжелом состоянии.





Авария произошла вечером 4 января в Алтайском крае. «В ДТП попали два пассажирских автобуса, двигавшихся во встречном направлении, и два автомобиля — легковой и грузовой. В результате пострадало 29 человек, трое, к сожалению, погибли. 4 человека из Новосибирской области, по нашим данным, стали участниками этой аварии. Из них одна женщина погибла, подросток 13 лет находится в тяжелом состоянии, а еще двое мужчин отпущены домой после осмотра без травм», — рассказал сегодня в пресс-центре ГТРК начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов.







Заместитель министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов заверил, что правительство региона держит тесную связь с медиками Алтайского края. «Самочувствие ребенка стабильно тяжелое. Проводим мониторинг состояния здоровья и готовы оказывать помощь, которая от нас потребуется. Губернатор Владимир Городецкий выезжал, посетил больницу, пообщался с врачами, проверил организацию медицинского обслуживания», — отметил Фролов.







Дополнение: На пресс-конференции Виктор Орлов и Ярослав Фролов называли пострадавшую «ребенок», после публикации новости в минздраве НСО уточнили, что речь идет о девочке.