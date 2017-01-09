Новосибирец не смог вовремя похудеть и проиграл iPhone 7

​Новосибирский бизнесмен Александр Трибунский не смог похудеть за 3 месяца на 15 кг и разыграл iPhone 7 среди своих подписчиков на YouTube.


Скриншот tribunskii_santil
Скриншот tribunskii_santil


«8 декабря я устроил бизнес-концерт в Технопарке, где и разыграл "Айфон". Выиграл его некий Петр Головашов, мы стараемся его сейчас найти, написали в "личку" на YouTube, но пока он не отвечает. Если он не выйдет на связь в течение недели, то мы переразыграем "Айфон"», — рассказал Александр Трибунский.


В октябре 2016 года Александр Трибунский запустил проект #сашкасушка. Цель мужчины была сбросить 15 кг лишнего веса до конца декабря, к рождению дочки.


Александр рассказал, что за 3 месяца сбросил 7 кг жира и набрал 3 кг мышц. Он добавил, что вошел в режим, ходит на тренировки и все-таки хочет достичь поставленную цель — сбросить 15 кг.


«Мне не удалось достичь результата. Я нарушал базовые принципы, но самое главное, я поставил себе слишком амбициозную цель на 3 месяца, переоценил возможности организма. Когда я уже понял, что не успею, мотивация упала, я начал еще больше нарушать. Надо было поставить [цель] 10 кг, я бы точно попал», — поделился Александр Трибунский.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали об итогах проекта «Прокачай дрища»: победитель набрал за 2 месяца 16 кг.

Ксения Евдокимова
Фото instagram.com/tribunskii_santil

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