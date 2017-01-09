​Полсотни новосибирцев попали в больницу из-за сильного перепоя

Полсотни новосибирцев попали в больницу из-за сильного перепоя

За новогодние каникулы заметно выросла нагрузка на токсикологическое отделение больницы № 34 в Новосибирске — 55 пациентам, перебравшим алкоголя, потребовалась серьезная помощь.


Всего за 10 дней отделение посетили 215 жителей города. «Это не отравления. В этом году мы не отмечаем отравлений суррогатным алкоголем, а в прошлом году у нас были 5 лиц без определенного места жительства, которые в теплотрассе злоупотребляли. А тут просто люди не рассчитали свои силы, а перебрали с количеством. 55 гражданам потребовалась серьезная помощь, остальные 160 были помыты и торжественно продолжили праздничные мероприятия», — рассказал заместитель министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов.


По его словам, в прошлом году праздники были длиннее, поэтому в токсикологическом отделении побывали 244 человека, но серьезная помощь потребовалась 44 из них.


«Больницы и поликлиники Новосибирской области отработали новогодние каникулы в штатном режиме. Увеличилась нагрузка на службу "скорой помощи" — за прошедшие праздничные дни было обслужено 27 786 вызовов, это в среднем на 4 тыс. больше, чем в обычную неделю. Количество травм осталось в пределах прошлогодних цифр —1624 случая, из них 577 связаны с гололедом, остальные бытовые, от фейерверков и петард случаи единичные», — отметил Ярослав Фролов и добавил, что по пути к месту вызова «скорые» буксовали 218 раз.


Предсказуемо из-за теплой погоды снизилось число переохлаждений — 15 случаев этого года в сравнении с 54 случаями прошлого года. Также стало меньше обращений с ОРВИ и гриппом. «В предновогоднюю неделю было 18 тыс. обращений за неделю, в праздники с ОРВИ обратились около 9 тыс. человек и у 3 установлен диагноз грипп. Это связано с тем, что уменьшилась скученность населения, например в офисах», — пояснил Ярослав Фролов.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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