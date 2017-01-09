В Новосибирске выбрали самые красивые новогодние окна

Мэрия Новосибирска и молодежный центр «Пионер» нашли в соцсетях фотографии новогодних окон с самым большим количеством «лайков».



Конкурс «Новогоднее окно» проходил в Новосибирске с 15 декабря 2016 года. По условиям акции, новосибирцы должны были празднично украсить окно квартиры или офиса и до 5 января 2017 года разместить эти снимки в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram или Facebook. После этого организаторы конкурса (комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска и молодежный центр «Пионер») назвали победителей. Ими стали авторы фотографий, которые набрали больше всего «лайков» в каждой из соцсетей.


Как сообщили в молодежном центре «Пионер», победителей среди коллективов и горожан в этом году определяли отдельно. Среди юрлиц победила специальная коррекционная школа № 209, собравшая больше тысячи «лайков» под фотографиями новогодних окон в соцсети «ВКонтакте».



Лидером голосования среди юридических лиц в соцсети Instagram стал пользователь nl_int (компания NL International), а в Facebook победила фотография от детского бассейна «Морская звезда». Все эти коллективы получат статуэтки и дипломы победителей.



Среди горожан лидером по числу «лайков» в соцсети «ВКонтакте» стала Юлия Бакина. 2-е место досталось Наталье Ичетовкиной, на 3-м месте — Tanya Ermakova. Победительница и призеры получат год, полгода и 3 месяца бесплатного интернета от компании «Сибирские сети» соответственно.




Такие же призы достанутся и новосибирцам, которые заняли 1-е, 2-е и 3-е места в социальных сетях Instagram и Facebook. В Instagram это пользователи olga_nsk_bg (1-е место), ksushakravtsova (2-е место) и saltlexx (3-е место).


В Facebook победу одержала фотография новогоднего окна от Софии Романенко, на 2-м и 3-м местах оказались снимки Надежды Дормаковой и Натальи Киселевой.





Еще почти 40 новосибирцев, которые набрали десятки и сотни «лайков», но не заняли призовые места, получат специальные призы от партнеров конкурса. Это сертификаты на фотосессии, в студию звукозаписи, билеты в ледовый городок на набережной и на каток на пл. Ленина с бесплатной арендой коньков, сертификаты на создание портрета, на посещение фитнес-центров и другие подарки.

Ольга Хмелевская
Фото пользователей «ВКонтакте», instagram.com, facebook.com

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