Пожар на Лескова в новогоднюю ночь случился из-за фейерверка

Пожар на Лескова в новогоднюю ночь случился из-за фейерверка

Новосибирские пожарные подвели итоги работы в каникулы и назвали причину громкого пожара 1 января, из-за которого пришлось эвакуировать часть жителей 17-этажки.


Всего в Новосибирской области с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года случилось 44 пожара.


«Неделя прошла стабильно спокойно, существенное снижение по количеству пожаров, на 49 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Погибли 5 человек, пострадали 7. Это тоже меньше, чем в прошлом году на 60 и 13 % соответственно», — рассказал сегодня на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.


Из крупных пожаров Орлов отметил вызов 1 января на улицу Лескова. Потребовалось эвакуировать  40 жителей верхних этажей, в том числе 15 детей. «Предварительная причина возгорания — запуск фейерверка. Теперь выясняем, запускали ли его непосредственно с балкона, который загорелся, или нет», — отметил главный спасатель региона.

Анна Наумцева
Фото 54.mchs.gov.ru

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