В магазинах появились красные бананы по 550 рублей за кило

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В супермаркетах сети «Мегас» на прошлой неделе начали торговать так называемыми «красными бананами», которые стоят почти в 10 раз дороже обычных.







Как рассказали в компании «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"», эти бананы привозят в Россию из Эквадора. Их розничная цена в магазине сейчас 548 руб. Для сравнения, обычные желтые бананы в том же «Мегасе» стоят сейчас 65 руб.





У красных бананов коричнево-красная кожура и розоватая мякоть с ароматом, напоминающим малину. Необычным цветом они обязаны высокой концентрации каротина. Каротин — пигмент, содержащийся в моркови и шиповнике, провитамин витамина А.







Необычные бананы — не единственная дорогая экзотика, которую предлагают сейчас новосибирские супермаркеты. Так, например, перед новогодними праздниками в продажу поступили арбузы из Бразилии, которые стоили более 300 руб. за килограмм. От привычных они отличались (помимо цены) только размером (15–20 см в диаметре).





Ранее в том же «Мегасе» продавали желтые арбузы вытянутой формы, которые стоили более 500 руб. за килограмм.





Летом 2016 года опять же в «Мегас» привезли копченую соль и соль с бальзамическим уксусом испанского производства. Необычную соль продавали в двух упаковках: пластиковая коробка весом 300 г стоимостью 518 руб. (копченая соль), 150-граммовая банка — 296 руб. (соль с уксусом). Дороговизна соли объяснялась технологией производства. Соляные хлопья и похожие на них соляные цветы производятся путем медленного выпаривания соляного раствора и используются в высокой кухне для того, чтобы разнообразить вкусовые ощущения. Как сказано на сайте производителя, копченая соль Fossil River вырабатывается «ручным способом» в городе Виллена (на юге Испании) и выпаривается на древесном огне.





Также в 2016 году в Новосибирске появилась особо дорогая мука из полбы — полукилограммовая упаковка стоила 405 руб. (т.е. килограмм муки обошелся бы в 810 руб.). Мука из полбы производится в Италии компанией Alce Nero. Как утверждает сайт компании, сами злаки выращиваются фермерами, придерживающимися правил органического земледелия (они, в частности, предполагают полный запрет на любые гербициды, пестициды и удобрения, произведенные индустриальным способом).





Помимо «Мегаса» необычные фрукты периодически появляются на прилавках «Бахетле».

