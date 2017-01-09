Огромный сугроб в центре убрали после появления на нем надписи про мэра

Огромный сугроб в центре убрали после появления на нем надписи про мэра (видео)

​Новосибирский активист написал на сугробе, образовавшемся на парковке в центре города, лозунг «Сугробы за Локтя!» — сугроб исчез на следующий день.


Надпись «Сугробы за Локтя!» новосибирец Андрей Афанасьев сделал на сугробе 8 января. На видео видно, что сугроб образовался на парковке, расположенной на пересечении ул. Гоголя и Мичурина напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск».


«Хотя бы на примере отдельно взятого сугроба, на месте которого должна быть (и в итоге возобновилась) стоянка, и хотел, чтобы власти поработали как надо», — пояснил мотив поступка Андрей Афанасьев.


Общественник уточнил, что сугроб исчез утром 9 января.



Ранее новосибирцы во время рейда по дорогам Дзержинского района натыкались на надписи, возлагающие вину за состояние дорог на главу администрации района Александра Полищука.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/civilpatrol
Видео youtube.com, канал «Гражданский патруль»

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