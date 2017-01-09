​Объезжающие пробку автобусы оказались в ловушке на узкой дороге

Утром 9 января в Ленинском районе Новосибирска два автобуса № 43 не смогли разъехаться на узкой дороге после того, как попытались объехать пробку.







Авария случилась на ул. Дюканова около 10:30.







«В сторону бетонного переезда пробка, как всегда, была, 43-и автобусы иногда ее объезжают через эту улицу. Дороги почти везде там такие узкие, буквально вчера чуть в точно такую же ситуацию не попал, тоже на 43-м автобусе, только чуть дальше, на Забалуева, там водителю пришлось съезжать с дороги», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.





Он также добавил, что другие машины, которые в это время ехали по этой дороге, разворачивались и уезжали через дворы.







Представители перевозчика на этом маршруте ИП Матюниной Г.А. отметили, что автобусы простояли всего несколько минут, у них оказались поцарапаны зеркала. Причиной происшествия они назвали то, что дорога была узкой и плохо почищенной. Автоинспекцию на место не вызывали.

















