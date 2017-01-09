Мэр отправил подчиненных искать открытые люки после несчастных случаев (обновлено)

​Городские власти начали большую проверку канализационных люков — на праздниках несколько человек провалились, один мужчина погиб.







Анатолий Локоть поручил начальнику департамента энергетики и ЖКХ Андрею Колмакову и главам районов Новосибирска проверить техническое состояние всех канализационных люков города. «Такое поручение мэр города дал после ряда несчастных случаев, произошедших в Новосибирске в течение новогодних праздников в Кировском и Заельцовском районах», — пояснили в пресс-центре мэрии.







Если проверяющие обнаружат открытые крышки люков, то коммунальщикам грозят штрафы.







«За люками у нас следят районные административно-технические инспекции. Если просто открыт люк (т.е. ненадлежащее содержание), то составляется протокол,





и юридическим лицам выписывается штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если какие-то травмы или смертельные случаи — это уже вопрос не к нам, это уже вопрос к людям в погонах»,





— уточнили в пресс-центре мэрии.







Как рассказывала ранее старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, вечером 3 января на ул. Федора Горячева в открытый люк теплотрассы упала 6-летняя девочка. Мама помогла ребенку выбраться, но спустя сутки девочка почувствовала себя плохо, и родители вызвали «скорую помощь». Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.







А 6 января 86-летний мужчина погиб, упав в открытый люк теплотрассы возле гаражно-строительного кооператива «Затулинец». По версии следствия, мужчина расчищал от снега дорожку, но отошел в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему, и провалился в припорошенный снегом люк теплотрассы.







Тело погибшего на поверхность подняли спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы. Как сообщали в МАСС, перед тем как достать погибшего, им пришлось помпами откачивать из коллектора воду. А после откачки воды выяснилось, что тело мужчины потоками воды всосало в трубу.







Также читательница НГС.НОВОСТИ рассказывала о девушке, которая вечером 6 января одной ногой провалилась в люк теплотрассы напротив остановки «Холодильная».







«Крышка с удивительной легкостью сползла и стала переворачиваться, а девушка успела наклониться корпусом в сторону и прижаться к земле», — описывала ситуацию очевидица. По словам женщины, ей пришлось держать люк, чтобы девушка с помощью подруги смогла выбраться.







«По каждому из случаев падения людей в люки идут служебные проверки», — добавили в мэрии Новосибирска.





Дополнение: В пресс-службе компании «СИБЭКО» отметили, что на новогодних каникулах все их люки были закрыты.





«Тем не менее случаи с падениями в открытые канализационные люки, принадлежащие другим организациям, — повод еще раз напомнить о бдительности как ответственных специалистов, так и жителей города: полностью исключить влияние внешних факторов на безопасную эксплуатацию люкового хозяйства не всегда представляется возможным. Распространены случаи хищения люков, смещения или повреждения люков проезжающими автомобилями и снегоуборочной техникой и т.д.», — пояснили в «СИБЭКО», добавив, что призывают новосибирцев сообщать об открытых тепловых камерах или смещенных крышках на них по тел. 289-01-47 или 289-02-60.

