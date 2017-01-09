В Новосибирске заработала вторая снегоплавильная станция

В Новосибирске заработала вторая снегоплавильная станция (фото)

​На январских праздниках в тестовом режиме заработала снегоплавильная станция на ул. Широкой в Ленинском районе Новосибирска.


«Сейчас она [станция] работает в тестовом режиме, идет наладка оборудования, апробирование всех систем. Через 2 недели, если не будет сбоев, Ростехнадзор даст разрешение на эксплуатацию», — рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) Новосибирска Юрий Сердюк.


Ранее в ГУБО рассказывали, что на территорию станции уже около месяца возят и складывают снег из центра города, в частности, из Железнодорожного района. Сейчас этот снег начали плавить. По словам Юрия Сердюка, станция работает хорошо.


Концессионное соглашение на строительство снегоплавильной станции между застройщиком «Перлит-Строй» и мэрией на 14 лет было заключено в августе 2016 года. Станцию оборудовали канадской газовой установкой TRECAN 180 – SG, предназначенной для утилизации больших объемов снега. Ежегодно за сезон по концессионному соглашению планируется плавить до 400 тыс. куб. м снега. В сутки установка может плавить 5–7 тыс. куб. м снега. На новую станцию потратили 250 млн руб.


В Новосибирске есть еще одна снегоплавильная станция — у новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл», ее открыли в декабре 2013 года.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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