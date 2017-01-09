Подростка избили и насильно подстригли посреди улицы

​Полиция Новосибирска начала проверку по видеоролику, на котором молодого человека избивают из-за его прически и отрезают волосы.





Начало проверки подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







8-минутное видео, которое привлекло внимание полицейских, появилось на канале Agito портала YouTube 7 января 2017 года.





В ролике компания молодых людей допытывается у юноши с длинными светлыми волосами, когда он подстрижется. Пострадавший уверяет агрессоров, что подстрижется в понедельник, однако его доводы компанию не убеждают.







Вскоре в руках у одного из подростков появляется нож, компания предлагает подростку избавиться от волос на месте, угрожая избиением. Сначала юноше удается сопротивляться, но тем не менее он получает несколько ударов.







В конце видео юноша получает сильный пинок в живот и приседает, скрестив руки, потом получает еще один пинок по голове. После этого подросток с ножом начинает обрезать ему волосы. Пострадавший пытается закрыть голову руками, но получает еще несколько ударов, а затем лишается еще части волос.







Место происшествия не уточняется, владельцы канала отмечают, что получили ролик от девушки одного из парней через соцсеть «ВКонтакте».