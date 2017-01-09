​В Новосибирске резко похолодает на один день

В Новосибирске резко похолодает на один день

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие три дня — 9–12 января в городе и окрестностях ожидается неустойчивая погода, а к завтрашнему дню похолодает на 10 градусов.


Сейчас столбик термометра находится на отметке –5 градусов, но уже сегодня ожидается понижение температуры. «Неустойчивость погоды связана с прохождением атмосферных фронтов и связанных с ними циклонов. Уже к вечеру будет –15…–17 градусов в черте города. В ночь на вторник по области температура опустится до –27…–36 градусов», — рассказала начальник Гидромета Анна Лапчик.


Завтра днем, по словам синоптика, ожидается –23…–28 градусов по области и –15…–22 в Новосибирске. «Похолодание затронет только завтрашний день, затем погоду снова будет определять циклон, который будет формироваться над районами Омской области. Новосибирская область будет сначала под влиянием теплого фронта, поэтому 11 января возможны метели и ухудшение видимости, порывы ветра до 20 м/с. При этом дневная температура поднимется до –8...–13 градусов в черте города», — сообщила Анна Лапчик.


В ночь на 12 января будет –10…–15 градусов, днем столбик термометра опустится до –14 градусов. «Прохождение и теплых, и холодных фронтов будет сопровождаться осадками», — пообещала синоптик.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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