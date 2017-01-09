Новосибирцы рассказали о городах мечты, в которые хотят переехать

Портал N1.RU во время опроса «предложил» новосибирцам квартиру в любом городе мира — большинство респондентов пожелали остаться в родном городе или переехать на юг России.







В опросе портала приняли участие около 1400 пользователей от 25 до 44 лет, 73 % опрошенных — женщины. Аналитики сайта N1.RU попросили пользователей ответить на вопрос: «Если бы вы могли попросить у Деда Мороза квартиру в любой точке мира, что бы вы выбрали?».







«52 % респондентов выбрали квартиру в России: 37 % — в Новосибирске, 15 % — в другом городе страны.





На третьем месте с большим отставанием оказалась Италия — квартиру здесь хотят 5 % опрошенных», — подсчитали специалисты N1.RU.







Еще по 4 % были бы рады иметь квартиры в Испании и Австралии, по 3 % — в Германии и США, по 2 % респондентов мечтают о квартире в Таиланде, Англии и Новой Зеландии. Остальные страны, среди которых Болгария, Мальдивы, Республика Кипр, Ирландия, набрали по 1 % голосов.







Среди ответов встречались и такие, как «Помоги, дедушка, ипотеку выплатить, и ничего не надо больше».





Респонденты, которые хотят квартиру в России, но не в Новосибирске, чаще всего указывали в предпочтениях Сочи, Крым и Краснодарский край.







«Мы провели опрос в 6 городах, и везде большая часть респондентов выбирали жилье в своем городе. Вероятно, покупка собственного жилья для большинства остается слишком острой проблемой, чтобы мечтать еще и о квартире за границей», — говорит руководитель пресс-службы N1.RU Лидия Ратникова.







Ранее аналитики N1.RU пришли к выводу, что новосибирцы стали реже сдавать свои квартиры в аренду.

