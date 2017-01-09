За праздники в авариях пострадало 16 человек

​За праздничные выходные, с 1 по 8 января, в Новосибирске произошло 13 ДТП с пострадавшими.





«У нас было 7 наездов на пешеходов, 5 столкновений транспортных средств и 1 наезд на препятствие — на ограждение на Бугринском мосту», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







В Госавтоинспекции уточнили, что в металлическое ограждение врезался микроавтобус «Рено», ехавший 1 января с правого на левый берег по маршруту № 15 («Цветной проезд – Площадь Маркса»). В маршрутке были водитель и три пассажира, двое их них — 42-летний и 44-летний мужчины — получили ушибы и рваные раны голеней.







Всего, по данным ГИБДД, за праздничные выходные в авариях пострадали 16 человек. Это 15 взрослых и 4-летняя девочка — пассажирка ВАЗ-2114.





Вечером 7 января эта машина столкнулась с «Ниссаном Цефиро» напротив «Сибирского Молла». Девочка ехала в детском кресле на заднем сиденье и после ДТП попала в больницу с ушибом головы, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.







«Если смотреть общую тенденцию, за 8 дней 13 ДТП было, т.е. меньше двух за день в среднем. А среднегодовая цифра [за 2016 год] — 4 ДТП в день, т.е. по ДТП с пострадавшими было условное снижение», — отметили в ГИБДД.







Также за прошедшие выходные автоинспекторы задержали в Новосибирске 127 нетрезвых водителей, 15 из них за последний год повторно попались на езде в пьяном виде.





На праздничных выходных НГС.НОВОСТИ также рассказывали о смертельной аварии с «Фиатом» и «Мицубиси Лансер» в Барабинском районе.