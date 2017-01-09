​Новосибирский дельфинарий закрылся на месяц

Новосибирский дельфинарий закрылся на месяц

С сегодняшнего дня, 9 января, в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» начинается санитарный отпуск, который продлится примерно месяц.


На это время прекращаются представления с дельфинами и закрывается выставка морских рыб.


«Мы работаем с августа практически ежедневно. Не было возможности что-то разобрать, починить в текущем режиме. Также будут ветеринарные работы», — пояснили в «Дельфинии».


Точную дату открытия в «Дельфинии» пообещали сообщить через сайт и социальные сети, ориентировочно в феврале.


26 декабря рядом с дельфинарием открылся каток. Со своими коньками туда можно сходить за 50 руб., с коньками напрокат — за 100 руб. 

Анна Наумцева
Фото Ольги Бурлаковой

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