​Мальчик застрял ногой в бассейне аквапарка 


Мальчик застрял ногой в бассейне аквапарка  (видео)

Вечером 8 января спасатели выехали в новосибирский аквапарк, чтобы вытащить застрявшего 8-летнего ребенка.


Происшествие случилось в 17:14.


«Поступил звонок из аквапарка, где пояснили, что ребенок 2009 года рождения застрял ногой между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов, самостоятельно ногу из заточения освободить не получается», — рассказывает Муниципальная аварийно-спасательная служба.


Чтобы освободить ребенка, спасатели использовали гидравлический инструмент. После мальчика передали родителям.



В октябре 2016 года НГС писал о том, как девушка застряла в аквапарке посередине одной из горок.

Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Виталий Шелков

Скрин видео

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