​Мальчик застрял ногой в бассейне аквапарка 





Вечером 8 января спасатели выехали в новосибирский аквапарк, чтобы вытащить застрявшего 8-летнего ребенка.







Происшествие случилось в 17:14.







«Поступил звонок из аквапарка, где пояснили, что ребенок 2009 года рождения застрял ногой между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов, самостоятельно ногу из заточения освободить не получается», — рассказывает Муниципальная аварийно-спасательная служба.







Чтобы освободить ребенка, спасатели использовали гидравлический инструмент. После мальчика передали родителям.











В октябре 2016 года НГС писал о том, как девушка застряла в аквапарке посередине одной из горок.

