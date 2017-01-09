Мальчик застрял ногой в бассейне аквапарка
Вечером 8 января спасатели выехали в новосибирский аквапарк, чтобы вытащить застрявшего 8-летнего ребенка.
Происшествие случилось в 17:14.
«Поступил звонок из аквапарка, где пояснили, что ребенок 2009 года рождения застрял ногой между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов, самостоятельно ногу из заточения освободить не получается», — рассказывает Муниципальная аварийно-спасательная служба.
Чтобы освободить ребенка, спасатели использовали гидравлический инструмент. После мальчика передали родителям.
В октябре 2016 года НГС писал о том, как девушка застряла в аквапарке посередине одной из горок.
Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Виталий Шелков
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