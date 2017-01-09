​Первое рабочее утро года началось с многокилометровой пробки на Большевистской

Утром 9 января, в первый рабочий день 2017 года, пробки в Новосибирске составили 7 баллов.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, около 8 часов утра длинная пробка растянулась по Большевистской.







«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Бердское шоссе, ул. Большевистская, от ул. Первомайской до ул. Грибоедова. Длина пробки — 6,5 км», — оценил сервис.







Кроме того, Яндекс отметил, что после 8 утра было плотное движение на Каменской – Ипподромской. Загруженность магистрали к горбольнице достигла 5 баллов, что на 3 балла выше обычного.







Почти 3-километровая пробка растянулась по ул. Кирова от Выборной до Никитина. Двухкилометровый затор на Выборной наблюдался от ул. Кленовой до Вилюйской, по этому участку движение было около 3 км/ч.







В последний рабочий день 2016 года новосибирские водители встали в 10-балльных пробках.